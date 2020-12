Renzi | Se Conte vuole i pieni poteri ritiro il sostegno

(Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - Nel governo sembrano aver "perso la testa" e il presidente del Consiglio, Giuseppe, deve "recuperare la lucidità". Lo ha dichiarato in un'intervista a 'El Pais' il leader di Italia viva, Matteo. "Molti di quelli che in pubblico prendono le distanze da me, in privato riconoscono che le nostre critiche sono corrette e veritiere. Per questo spero chesi trattenga", ha dettoa proposito della decisione di affidare a una cabina di regia la gestione dei fondi europei, "e' lui ora quello che va contromano in autostrada. Se recupera la lucidità e frena questa proposta assurda, siamo disposti a ragionare sulla questione". Secondo, "regna l'improvvisazione". "Non hanno parlato con i sindaci, con i sindacati, con gli imprenditori, con il terzo settore; è come se avessero ...

ROME, DEC 11 - Matteo Renzi has said in an interview with Spanish daily El Pais that he could bring down Premier Giuseppe Conte's government by withdrawing the backing of his centrist Italia Viva (IV) ...