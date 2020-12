Renzi: «Se cade il governo si cerchi una nuova maggioranza. Mi accusano di cercare la rottura ma lavoro per salvare il Paese» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Presidente Matteo Renzi, glielo chiedo subito visto che è quello che si domandano tutti, a cominciare dal presidente del Consiglio: è vero che Italia viva alza il tiro sulla cabina di... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 11 dicembre 2020) Presidente Matteo, glielo chiedo subito visto che è quello che si domandano tutti, a cominciare dal presidente del Consiglio: è vero che Italia viva alza il tiro sulla cabina di...

granito_eugenia : Renzi: 'Governo cade se Conte non arretra'. Bonafede: 'Irrispettoso minacciare crisi a Consiglio Ue in corso'. Zing… - aderenzis1 : Renzi: 'Governo cade se Conte non arretra'. Bonafede: 'Irrispettoso minacciare crisi a Consiglio Ue… - Ettore572 : RT @ItaliaOggi: Renzi avverte Conte: se cade ci sono i numeri per un nuovo esecutivo - chipswilliams1 : 'Se il premier Giuseppe Conte vuole pieni poteri per gestire i 209 miliardi del recovery plan italiano, Italia Viva… - luciapanizio : RT @laura_ceruti: Ma perché raccontate tutte queste balle, perché? @matteorenzi è arrivato all'apice della carriera politica italiana, ha f… -