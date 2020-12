Renzi: “Pronto a far cadere il governo se Conte non fa marcia indietro” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Renzi non fa sconti al governo sulla cabina di regia per la gestione dei fondi europei. Se Conte non fa marcia indietro il leader di Italia Viva è pronto a far cadere il governo. Lo ha affermato in un’intervista al Pais: “Se Conte vuole pieni poteri come Salvini, io dico no”, ha affermato. A riposta precisa “è pronto a far cadere il governo se Conte non farà marcia indietro?”, Renzi non ha avuto dubbi: “Sì, perché questo non è un problema di posti, che pure mi hanno offerto. Il meccanismo del dibattito sulle regole istituzionali non può essere compensato con un piccolo accordo”. Renzi sotterrerebbe l’ascia di guerra in nome di un ripensamento di Conte, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 11 dicembre 2020)non fa sconti alsulla cabina di regia per la gestione dei fondi europei. Senon faindietro il leader di Italia Viva è pronto a faril. Lo ha affermato in un’intervista al Pais: “Sevuole pieni poteri come Salvini, io dico no”, ha affermato. A riposta precisa “è pronto a farilsenon faràindietro?”,non ha avuto dubbi: “Sì, perché questo non è un problema di posti, che pure mi hanno offerto. Il meccanismo del dibattito sulle regole istituzionali non può essere compensato con un piccolo accordo”.sotterrerebbe l’ascia di guerra in nome di un ripensamento di, ...

