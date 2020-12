Renzi pensa al dopo-Conte: «Può nascere un’altra maggioranza». Ma il Pd: «No, solo le urne» (Di venerdì 11 dicembre 2020) È presto per dire che stavolta Matteo Renzi fa sul serio. Ma è altrettanto vero che innestare adesso la retromarcia lo squalificherebbe agli occhi di tutti da qui all’eternità. Al punto in cui ha condotto la polemica contro Conte sulla task force che gestirà i 209 miliardi del Recovery Fund, può solo proseguire. Esattamente quel che ha fatto attraverso un’intervista al Messaggero in cui ha ribadito tutte le sue riserve sul metodo-Conte. Dai Dpcm con cui affronta l’emergenza sanitaria, all’emendamento infilato nottetempo nella legge di Stabilità con cui ha istituito la piramide tecnica con lui al vertice che gestirà una montagna di soldi. «Questa cosa – attacca – si chiama scandalo. E lo urlo a pieni polmoni in Parlamento, in tv, sui giornali». Renzi: «Il metodo-Conte è ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 dicembre 2020) È presto per dire che stavolta Matteofa sul serio. Ma è altrettanto vero che innestare adesso la retromarcia lo squalificherebbe agli occhi di tutti da qui all’eternità. Al punto in cui ha condotto la polemica controsulla task force che gestirà i 209 miliardi del Recovery Fund, puòproseguire. Esattamente quel che ha fatto attraverso un’intervista al Messaggero in cui ha ribadito tutte le sue riserve sul metodo-. Dai Dpcm con cui affronta l’emergenza sanitaria, all’emendamento infilato nottetempo nella legge di Stabilità con cui ha istituito la piramide tecnica con lui al vertice che gestirà una montagna di soldi. «Questa cosa – attacca – si chiama scandalo. E lo urlo a pieni polmoni in Parlamento, in tv, sui giornali».: «Il metodo-è ...

"Se Conte vuole pieni poteri come Salvini, io dico no". Lo afferma Matteo Renzi in un'intervista al Pais, dicendosi pronto a far cadere il governo se il presidente del Consiglio non farà marcia indietro.

