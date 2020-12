Renzi minaccia la crisi di governo anche su El Pais. Bonafede: “Irresponsabile farlo a Consiglio Ue in corso. Vuole indebolire l’Italia” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo aver ricattato il suo stesso governo in Senato e, da giorni, con interviste sui quotidiani italiani, oggi Matteo Renzi ha deciso di minacciare la crisi di governo anche sul giornale spagnolo El Pais. “Se Conte non fa marcia indietro siamo pronti a far cadere il governo“, ha dichiarato. Non che le sue reali intenzioni suonino nuove dalle parti dell’esecutivo, ma il leader di Italia viva insiste proprio nel momento in cui le forze di maggioranza sembravano essere avviate verso un confronto. E soprattutto mentre il premier è impegnato nel Consiglio Ue. Tanto che al leader di Italia viva ha risposto poco dopo il capodelegazione M5s e ministro Alfonso Bonafede: “E’ irresponsabile attaccare il governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo aver ricattato il suo stessoin Senato e, da giorni, con interviste sui quotidiani italiani, oggi Matteoha deciso dire ladisul giornale spagnolo El. “Se Conte non fa marcia indietro siamo pronti a far cadere il“, ha dichiarato. Non che le sue reali intenzioni suonino nuove dalle parti dell’esecutivo, ma il leader di Italia viva insiste proprio nel momento in cui le forze di maggioranza sembravano essere avviate verso un confronto. E soprattutto mentre il premier è impegnato nelUe. Tanto che al leader di Italia viva ha risposto poco dopo il capodelegazione M5s e ministro Alfonso: “E’ irresponsabile attaccare il...

