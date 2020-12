Renzi minaccia Conte: 'Salta il governo se vuole i pieni poteri come Salvini' (Di venerdì 11 dicembre 2020) La situazione sembra sempre più critica. "Se Conte vuole pieni poteri come Salvini, io dico no". Lo afferma il leader di Iv Matteo Renzi in un'intervista al Pais, dicendosi pronto a far cadere il ... Leggi su globalist (Di venerdì 11 dicembre 2020) La situazione sembra sempre più critica. "Se, io dico no". Lo afferma il leader di Iv Matteoin un'intervista al Pais, dicendosi pronto a far cadere il ...

GeomLomasto : Mister bluff, #Renzi, unico capace di passare in 10 mesi dal 40% al 4%, per apparire e non sentirsi morto, minaccia… - Fabio64356227 : renzi, spero che nella storia d'italia avrai lo stesso ricordo di hitler e di mussolini! sei solo un uomo che pensa… - pantana21 : #Renzi minaccia di far cadere il #Governo. Come se i panda votassero per l'estinzione. - 5Selector : Renzi minaccia di far cadere il Governo. E ora che succede? #Renzi #Conte #RecoveryFund - Alien1it : #Renzi, pronto a far cadere #Conte se non fa marcia indietro. Renzi minaccia il governo: 'No a Conte con pieni pote… -