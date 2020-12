Renzi a El País: «Conte faccia marcia indietro sul Recovery Plan o cade il governo» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Matteo Renzi si dice pronto a fare cadere il governo. Lo fa in un’intervista al quotidiano spagnolo El País, ultimo atto di un’offensiva senza soluzione di continuità nei confronti di Giuseppe Conte. Il leader di Italia Viva minaccia di far saltare il banco nel caso in cui il premier non dovesse arretrare sulla cabina di regia per la gestione dei fondi europei. Alla domanda se «è pronto a far cadere il governo se Conte non farà marcia indietro?», Renzi risponde: «Sì, perché questo non è un problema di posti, che pure mi hanno offerto. (…) Il meccanismo del dibattito sulle regole istituzionali non può essere compensato con un piccolo accordo». «Una misura assurda» Conte, prosegue ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 dicembre 2020) Matteosi dice pronto a farere il. Lo fa in un’intervista al quotidiano spagnolo El, ultimo atto di un’offensiva senza soluzione di continuità nei confronti di Giuseppe. Il leader di Italia Viva minaccia di far saltare il banco nel caso in cui il premier non dovesse arretrare sulla cabina di regia per la gestione dei fondi europei. Alla domanda se «è pronto a farre ilsenon farà?»,risponde: «Sì, perché questo non è un problema di posti, che pure mi hanno offerto. (…) Il meccanismo del dibattito sulle regole istituzionali non può essere compensato con un piccolo accordo». «Una misura assurda», prosegue ...

