Regioni gialle, quali cambiano colore dal 13 dicembre e cosa si può fare (Di venerdì 11 dicembre 2020) Per scoprire con certezza quali Regioni diventeranno gialle dal 13 dicembre bisogna attendere ancora poche ore. La situazione del contagio da coronavirus in miglioramento potrebbe infatti far cambiare colore a Lombardia, Piemonte, Campania e Toscana, attualmente arancioni. In ballo c'è anche la Calabria - che diventerebbe zona gialla - mentre l'Abruzzo, l'unica ancora rossa, potrebbe passare in zona arancione. La decisione finale è attesa per venerdì 11 dicembre, al momento della verifica da parte dell'Istituto superiore di sanità e della cabina di regia che esamina i dati epidemiologici: se sarà confermata la riduzione del tasso di contagio (Rt) sotto 1, si avrà il via libera al cambio di colore con ratifica il 13 dicembre. Le ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Per scoprire con certezzadiventerannodal 13bisogna attendere ancora poche ore. La situazione del contagio da coronavirus in miglioramento potrebbe infatti far cambiarea Lombardia, Piemonte, Campania e Toscana, attualmente arancioni. In ballo c'è anche la Calabria - che diventerebbe zona gialla - mentre l'Abruzzo, l'unica ancora rossa, potrebbe passare in zona arancione. La decisione finale è attesa per venerdì 11, al momento della verifica da parte dell'Istituto superiore di sanità e della cabina di regia che esamina i dati epidemiologici: se sarà confermata la riduzione del tasso di contagio (Rt) sotto 1, si avrà il via libera al cambio dicon ratifica il 13. Le ...

moneypuntoit : ?? Nuove zone gialle, oggi si decide: le Regioni che cambiano colore ?? - folucar : RT @Ruffino_Lorenzo: Qui avevo spiegato come funziona. In sostanza, nella parte sull''impatto', alla domanda se i servizi sanitari sono in… - Ruffino_Lorenzo : Qui avevo spiegato come funziona. In sostanza, nella parte sull''impatto', alla domanda se i servizi sanitari sono… - 10clarenc3 : @CliffBurton6528 Era una cazzata prima e lo è pure ora. Hanno fatto la mappa a colori e alla faccia di quelli che… - saraeinziel : @mamabuange @Andrea751201 Adesso, se la regione è gialla, puoi spostarti dove vuoi, anche tra regioni gialle. Dal 2… -