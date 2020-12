Regione per regione, l'Italia divisa in zona rossa, arancione, gialla (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha da poco firmato la nuova ordinanza che prevede grossi cambiamenti nel posizionamento delle regioni divise nelle fasce rossa, arancione e gialla. Piemonte, Calabria, Lombardia e Basilicata passano da zona arancione a zona gialla. AREA rossa: - Abruzzo AREA arancione: - Valle d'Aosta - Alto Adige - Campania - Toscana AREA gialla - Puglia - Piemonte - Calabria - Lombardia - Basilicata - Marche - Umbria - Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia- Sicilia - Liguria - Lazio - Molise - Sardegna - Veneto Queste le norme previste a seconda delle aree di assegnazione Limitazioni Area rossa Nelle cosiddette nuove "Zone Rosse" ci saranno norme ancora più stringenti. ... Leggi su panorama (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha da poco firmato la nuova ordinanza che prevede grossi cambiamenti nel posizionamento delle regioni divise nelle fasce. Piemonte, Calabria, Lombardia e Basilicata passano da. AREA: - Abruzzo AREA: - Valle d'Aosta - Alto Adige - Campania - Toscana AREA- Puglia - Piemonte - Calabria - Lombardia - Basilicata - Marche - Umbria - Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia- Sicilia - Liguria - Lazio - Molise - Sardegna - Veneto Queste le norme previste a seconda delle aree di assegnazione Limitazioni AreaNelle cosiddette nuove "Zone Rosse" ci saranno norme ancora più stringenti. ...

