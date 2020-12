Regione Lazio, Pugliese: nasce Tavolo permanente coordinamento turismo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma – La Giunta regionale del Lazio ha approvato l’Atto di indirizzo per l’istituzione del Tavolo permanente di coordinamento sulle azioni a servizio del sistema turistico del Lazio. “Mettiamo in campo uno strumento utile- dichiara Giovanna Pugliese, Assessora al turismo e Pari Opportunita’ della Regione Lazio- in grado di ottimizzare gli sforzi interni e che ha l’ambizione di dialogare ad una sola voce con l’esterno. La contingenza dettata dalla pandemia e la forte trasversalita’ degli aspetti che il settore del turismo abbraccia, ci pongono di fronte una sfida epocale”. Il Tavolo sara’ presieduto dall’assessora al turismo e Pari Opportunita’, Giovanna Pugliese, ed ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma – La Giunta regionale delha approvato l’Atto di indirizzo per l’istituzione deldisulle azioni a servizio del sistema turistico del. “Mettiamo in campo uno strumento utile- dichiara Giovanna, Assessora ale Pari Opportunita’ della- in grado di ottimizzare gli sforzi interni e che ha l’ambizione di dialogare ad una sola voce con l’esterno. La contingenza dettata dalla pandemia e la forte trasversalita’ degli aspetti che il settore delabbraccia, ci pongono di fronte una sfida epocale”. Ilsara’ presieduto dall’assessora ale Pari Opportunita’, Giovanna, ed ...

