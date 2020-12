Regione Lazio. Firmato accordo Ater e Università “La Sapienza” (Di venerdì 11 dicembre 2020) POLITICA Lazio – Ater Roma e il Centro Interdipartimentale Territorio Edilizia Restauro Ambiente (C.I.T.E.R.A.) dell’Università “La Sapienza” di Roma hanno sottoscritto un accordo di collaborazione, con l’obiettivo di favorire le attività di ricerca e di alta formazione nei settori della conoscenza, manutenzione e valorizzazione del patrimonio di edilizia pubblica di proprietà Ater e in particolare nella progettazione degli interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico degli edifici. Con tale accordo, che si basa su quello sottoscritto nel gennaio 2020 tra Regione Lazio e C.I.T.E.R.A., sono state individuati 35 tra dottorandi e laureandi con profili curriculari di particolare interesse per Ater ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 dicembre 2020) POLITICARoma e il Centro Interdipartimentale Territorio Edilizia Restauro Ambiente (C.I.T.E.R.A.) dell’“Ladi Roma hanno sottoscritto undi collaborazione, con l’obiettivo di favorire le attività di ricerca e di alta formazione nei settori della conoscenza, manutenzione e valorizzazione del patrimonio di edilizia pubblica di proprietàe in particolare nella progettazione degli interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico degli edifici. Con tale, che si basa su quello sottoscritto nel gennaio 2020 trae C.I.T.E.R.A., sono state individuati 35 tra dottorandi e laureandi con profili curriculari di particolare interesse per...

