Reggio Emilia | whisky ' Cosa Nostra' in vendita al supermercato | ritirato

Un whisky scozzese col marchio 'Cosa Nostra' è stato ritirato dagli scaffali di un supermercato di Reggio Emilia. La bottiglia nera a forma di mitra, ispirata 'ai leggendari boss Al...

REGGIO EMILIA Sono 5 i morti con Covid comunicati nelle ultime 24 ore in provincia di Reggio Emilia. Sono tutti uomini di 62,83,85,90,70 anni. Sono invece 198 i nuovi contagi. Dall’inizio dell’epidemi ...

Covid, il contagio rallenta ma altri 61 morti

BOLOGNA. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 141.010 casi di positività, 1.211 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.459 tamponi eseguiti nelle ultime 2 ...

