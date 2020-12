Reggia di Caserta | bonifica del quartiere dei Liparoti nel Parco R?eale FOTO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiRestituire il patrimonio delladialla collettività, iliberati da anni di incuria e degrado. La Direzione dell’Istituto museale ha avviato e portato a termine una serie di iniziative finalizzate a curare, manutenere e salvaguardare gli spazi del Complesso vanvitelliano, in molti casi dimenticati o maltenuti da decenni. Il “quartiere”venne costruito all’interno del Bosco vecchio a partire dal 1769 per accogliere i marinai di Lipari adibiti, per la loro esperienza, alla cura della flottiglia che stazionava nella Peschiera Grande realizzata poco distante. Una parte di esso, fino al 2016, è stata occupata da ex custodi delladiche risiedevano al suo interno. Negli ultimi mesi la zona è stata oggetto di un ...