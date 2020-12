Regeni: mamma sui social, “Resistere” (Di venerdì 11 dicembre 2020) “#gialloGiulio Resistere”. Lo scrive la mamma di Giulio Regeni, Paola Deffendi, sui suoi profili social dopo la chiusura dell’inchiesta della Procura di Roma sulla morte del ricercatore friulano in Egitto. I pm hanno emesso quattro avvisi di chiusura delle indagini, che precede la richiesta di processo, per appartenenti ai servizi segreti. Su Twitter e Facebook la mamma di Regeni posta stamattina anche la foto di un albero spoglio a cui rimane appesa, su un ramo, una foglia gialla. Ieri, durante una conferenza stampa, i genitori di Giulio Regeni, tra le altre cose, hanno chiesto alla Commissione di inchiesta parlamentare di fare luce “sulle zone grigie in Italia, su cosa successe nei Palazzi” in quei fatidici nove giorni, tra la scomparsa del ricercatore da Il Cairo e il ... Leggi su udine20 (Di venerdì 11 dicembre 2020) “#gialloGiulio Resistere”. Lo scrive ladi Giulio, Paola Deffendi, sui suoi profilidopo la chiusura dell’inchiesta della Procura di Roma sulla morte del ricercatore friulano in Egitto. I pm hanno emesso quattro avvisi di chiusura delle indagini, che precede la richiesta di processo, per appartenenti ai servizi segreti. Su Twitter e Facebook ladiposta stamattina anche la foto di un albero spoglio a cui rimane appesa, su un ramo, una foglia gialla. Ieri, durante una conferenza stampa, i genitori di Giulio, tra le altre cose, hanno chiesto alla Commissione di inchiesta parlamentare di fare luce “sulle zone grigie in Italia, su cosa successe nei Palazzi” in quei fatidici nove giorni, tra la scomparsa del ricercatore da Il Cairo e il ...

Salvo_Parisi : RT @GiulioSiamoNoi: 'La nostra è diventata una lotta per la società civile, questo è Giulio che fa grandi cose. È diventato una luce e uno… - mgabriellabradi : RT @GiulioSiamoNoi: 'La nostra è diventata una lotta per la società civile, questo è Giulio che fa grandi cose. È diventato una luce e uno… - EmGiugiaro : RT @Radio1Rai: Nel giorno in cui la Procura di Roma chiude le indagini sull'omicidio #Regeni, Paola Deffendi, mamma di Giulio, torna a chie… - simonettapiero2 : RT @Radio1Rai: Nel giorno in cui la Procura di Roma chiude le indagini sull'omicidio #Regeni, Paola Deffendi, mamma di Giulio, torna a chie… - RobertaPierall3 : RT @Radio1Rai: Nel giorno in cui la Procura di Roma chiude le indagini sull'omicidio #Regeni, Paola Deffendi, mamma di Giulio, torna a chie… -

Ultime Notizie dalla rete : Regeni mamma Regeni: mamma sui social, 'Resistere' Agenzia ANSA Regeni: mamma sui social, “Resistere”

“#gialloGiulio Resistere”. Lo scrive la mamma di Giulio Regeni, Paola Deffendi, sui suoi profili social dopo la chiusura ...

Caso Regeni, gli 007 egiziani: ' Si, lo abbiamo spiato'

Le carte dell'inchiesta sull'omicidio del ricercatore italiano portano all'incriminazione di quattro appartenenti ai servizi segreti egiziani ...

“#gialloGiulio Resistere”. Lo scrive la mamma di Giulio Regeni, Paola Deffendi, sui suoi profili social dopo la chiusura ...Le carte dell'inchiesta sull'omicidio del ricercatore italiano portano all'incriminazione di quattro appartenenti ai servizi segreti egiziani ...