Regeni, Conte: “Processo italiano per arrivare alla verità, sono emersi elementi solidi nel corso dell’indagine della Procura di Roma” (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Per quanto riguarda Giulio Regeni c’è un dato importante, un’informazione importante ce l’ha data la Procura di Roma, alla quale a il mio personale plauso e ringraziamento: hanno lavorato tantissimo, hanno dimostrato una capacità investigativa incredibile. Da quello che abbiamo potuto apprendere abbiamo degli elementi che denotano un quadro probatorio, indiziario o probabotorio, non voglio entrare nel tecnico, che ha una certa solidità e comunque consentirà, con tutte le verifiche e le garanzie del caso che il nostro ordinamento offre, di celebrare un processo italiano, con le nostre regole, le nostre garanzie, con la nostra capacità, che esprime il sistema giudiziario, per assicurare la verità su una morte, che anche dagli ultimi dettagli, è avvenuta con modalità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Per quanto riguarda Giulioc’è un dato importante, un’informazione importante ce l’ha data ladi Roma,quale a il mio personale plauso e ringraziamento: hanno lavorato tantissimo, hanno dimostrato una capacità investigativa incredibile. Da quello che abbiamo potuto apprendere abbiamo degliche denotano un quadro probatorio, indiziario o probabotorio, non voglio entrare nel tecnico, che ha una certatà e comunque consentirà, con tutte le verifiche e le garanzie del caso che il nostro ordinamento offre, di celebrare un processo, con le nostre regole, le nostre garanzie, con la nostra capacità, che esprime il sistema giudiziario, per assicurare lasu una morte, che anche dagli ultimi dettagli, è avvenuta con modalità ...

LaStampa : I genitori di Giulio Regeni a Conte e Di Maio: “Cosa state facendo per la verità?” - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. La morte di Paolo Rossi. Le… - Enzo_Pappalardo : RT @GHINODITACCO18: Conte da Bruxelles parla del problema della pesca per la Brexit ma non gli passa neanche per la testa dei pescatori seq… - Affaritaliani : Conte: un processo italiano per arrivare a verità su morte Regeni - FiliMonte : Regeni: Conte, sarà processo importante, vogliamo verità Scarica l’applicazione “ANSA Mobile” su Google Play. -