Regali solidali a Natale, contro i tumori e in difesa della salute (Di venerdì 11 dicembre 2020) Per un Natale così speciale come quello del 2020, la scelta dei Regali diventa ancor più un momento di condivisione e di solidarietà in cui il dono si trasforma in un aiuto concreto a tutela della salute di tutti. I prodotti di Fondazione AIRC a sostegno della ricerca contro i tumori pediatrici Olio extravergine di oliva 100% italiano, miele biologico di arancio italiano, le palline di Natale, i buonissimi Cioccolatini della Ricerca sono alcuni dei prodotti solidali proposti da Fondazione AIRC. Idee regalo per Natale che aiutano a sostenere la ricerca contro i tumori pediatrici. In Italia ogni anno il cancro colpisce circa 1.400 bambini fino ai 14 anni e 800 ... Leggi su dilei (Di venerdì 11 dicembre 2020) Per uncosì speciale come quello del 2020, la scelta deidiventa ancor più un momento di condivisione e di solidarietà in cui il dono si trasforma in un aiuto concreto a tuteladi tutti. I prodotti di Fondazione AIRC a sostegnoricercapediatrici Olio extravergine di oliva 100% italiano, miele biologico di arancio italiano, le palline di, i buonissimi CioccolatiniRicerca sono alcuni dei prodottiproposti da Fondazione AIRC. Idee regalo perche aiutano a sostenere la ricercapediatrici. In Italia ogni anno il cancro colpisce circa 1.400 bambini fino ai 14 anni e 800 ...

centrogulliver : ??Ultimo week end per scegliere la Brave Chocolate Experience per i tuoi #regali #solidali??Un'esperienza sensorial… - lazy_ahi : Una bellissima iniziativa di un'associazione di Parma è finita anche su Vogue. Questo Natale l'idea regalo più bell… - giuliog : RT @CorriereBN: Non hai idee per Natale? Dalla box magica alla t-shirt: i regali belli e solidali ?@Corriere? ?@EliSoglio? - CorriereBN : Non hai idee per Natale? Dalla box magica alla t-shirt: i regali belli e solidali ?@Corriere? ?@EliSoglio? - InformaCibo : Regali solidali: arriva Natalia, la birra artigianale buona, etica e inclusiva -

Ultime Notizie dalla rete : Regali solidali I migliori regali solidali del Natale 2020 Sky Tg24 Con il “Gioco sospeso” il Natale a Gorizia si fa solidale e dona felicità a 450 bambini

All’iniziativa si potrà aderire fino al 22 dicembre. I doni verranno distribuiti alle famiglie in difficoltà in maniera riservata ...

Iniziative solidali di Emergency, per il Natale

Anche in un Natale anomalo come quello che stiamo vivendo, non verrà meno il desiderio di tanti genovesi di compiere un gesto di solidarietà ...

All’iniziativa si potrà aderire fino al 22 dicembre. I doni verranno distribuiti alle famiglie in difficoltà in maniera riservata ...Anche in un Natale anomalo come quello che stiamo vivendo, non verrà meno il desiderio di tanti genovesi di compiere un gesto di solidarietà ...