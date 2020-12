Regali di Natale 2020 - Le auto della Lego da mettere sotto lalbero FOTO GALLERY (Di venerdì 11 dicembre 2020) auto da costruire per tutte le età. Dopo avervi suggerito i libri sui motori da regalare durante le feste, insieme con i doni per adulti e bambini, torniamo sul tema natalizio suggerendovi in questa nuova rassegna 20 set della Lego dedicati alle quattro ruote: si tratta di proposte recenti e di grande successo ancora disponibili in catalogo, acquistabili sia nei negozi sia online. Quasi tutti i modellini raccolti nella nostra galleria d'immagini sono riproduzioni di famose vetture stradali, bolidi del motorsport o icone del cinema, con prezzi che oscillano tra i 15 e i 400 euro. Se quelli della collezione Speed Champions sono adatti anche ai più piccoli, gli altri, quelli delle serie Technic e Creator, sono invece pensati per adolescenti e adulti. Leggi su quattroruote (Di venerdì 11 dicembre 2020)da costruire per tutte le età. Dopo avervi suggerito i libri sui motori da regalare durante le feste, insieme con i doni per adulti e bambini, torniamo sul tema natalizio suggerendovi in questa nuova rassegna 20 setdedicati alle quattro ruote: si tratta di proposte recenti e di grande successo ancora disponibili in catalogo, acquistabili sia nei negozi sia online. Quasi tutti i modellini raccolti nella nostra galleria d'immagini sono riproduzioni di famose vetture stradali, bolidi del motorsport o icone del cinema, con prezzi che oscillano tra i 15 e i 400 euro. Se quellicollezione Speed Champions sono adatti anche ai più piccoli, gli altri, quelli delle serie Technic e Creator, sono invece pensati per adolescenti e adulti.

