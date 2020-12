Reddito di cittadinanza, ora vengono “in trasferta” per ottenerlo: 7 rumeni beccati a Bergamo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non avevano mai avuto la residenza in Italia, ma ugualmente erano riusciti ad ottenere la carta virtuale per il Reddito di cittadinanza. Così 7 rumeni tra i 30 e i 40 anni si sono presentati all’ufficio postale per ritirare quella definitiva, muniti di relativa documentazione. Ed è stato solo grazie all’intuizione degli impiegati se anche questo ennesimo tentativo di truffa è stato sventato. All’ufficio postale per ottenere il Reddito di cittadinanza L’episodio si è verificato a Bergamo. I sette rumeni si sono presentati all’ufficio postale con carta virtuale del Reddito di cittadinanza, che erano riusciti a ottenere collegandola al codice fiscale, e con la relativa documentazione. Qualcosa però non tornava, a partire dal fatto che i ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non avevano mai avuto la residenza in Italia, ma ugualmente erano riusciti ad ottenere la carta virtuale per ildi. Così 7tra i 30 e i 40 anni si sono presentati all’ufficio postale per ritirare quella definitiva, muniti di relativa documentazione. Ed è stato solo grazie all’intuizione degli impiegati se anche questo ennesimo tentativo di truffa è stato sventato. All’ufficio postale per ottenere ildiL’episodio si è verificato a. I settesi sono presentati all’ufficio postale con carta virtuale deldi, che erano riusciti a ottenere collegandola al codice fiscale, e con la relativa documentazione. Qualcosa però non tornava, a partire dal fatto che i ...

