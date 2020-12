Reddito di cittadinanza 2021: dal rinnovo Isee al taglio del 20%, ecco chi rischia un assegno più basso (Di venerdì 11 dicembre 2020) A poche settimane dal termine del 2020 i beneficiari del Reddito di cittadinanza vedono avvicinarsi la scadenza del rinnovo Isee. L’aggiornamento della documentazione risulta fondamentale per continuare a percepire il beneficio di welfare nel corso del 2021. Oltre a ciò, è importante sapere che in base all’esito del nuovo accertamento reddituale e patrimoniale potrebbe variare l’importo dell’assegno. Il ricalcolo avviene in automatico in base alle modifiche avvenute nel corso dell’anno nelle diverse situazioni che caratterizzano lo stato dei richiedenti. D’altra parte, senza la comunicazione dell’Isee all’Inps si rischia di vedersi sospendere l’erogazione dell’assegno di welfare. Eventuali ulteriori tagli potrebbero inoltre avvenire ... Leggi su notizieora (Di venerdì 11 dicembre 2020) A poche settimane dal termine del 2020 i beneficiari deldivedono avvicinarsi la scadenza del. L’aggiornamento della documentazione risulta fondamentale per continuare a percepire il beneficio di welfare nel corso del. Oltre a ciò, è importante sapere che in base all’esito del nuovo accertamento reddituale e patrimoniale potrebbe variare l’importo dell’. Il ricalcolo avviene in automatico in base alle modifiche avvenute nel corso dell’anno nelle diverse situazioni che caratterizzano lo stato dei richiedenti. D’altra parte, senza la comunicazione dell’all’Inps sidi vedersi sospendere l’erogazione dell’di welfare. Eventuali ulteriori tagli potrebbero inoltre avvenire ...

CatalfoNunzia : In questi giorni sto leggendo alcune strumentalizzazioni e attacchi contro il #RedditoDiCittadinanza. Qualcuno vorr… - matteosalvinimi : ... usare il reddito di cittadinanza per finanziare il terrorismo internazionale grazie al servizio di “money trans… - LegaSalvini : ?????? ULTIM'ORA ?????? IL GIORNALE: 'CON IL REDDITO DI CITTADINANZA DUE TUNISINI FINANZIANO IL JIHAD'. - butera_linda : @RenatoLega @horusarcadia Via. Bisogna togliere la pila a questa gente ??. Talvolta sono figli.. ma tu digli che i g… - Primonumero : Percepivano reddito di cittadinanza e gratuito patrocinio indebitamente: scovati altri due furbetti… -