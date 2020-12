Recovery Plan, nessun piano per Roma. Raggi: “Il governo abusa della nostra pazienza” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Secondo Il Messaggero, nella bozza del Recovery non c’è traccia delle richieste del Primo cittadino di Roma Virginia Raggi. nessuna traccia, nel Recovery Plan, di quei soldi per Roma. Soldi chiesti da Virginia Raggi al Consiglio dei Ministri, per una somma di 25 miliardi che sarebbero stati necessari, disse la Sindaca, per quel salto di L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 11 dicembre 2020) Secondo Il Messaggero, nella bozza delnon c’è traccia delle richieste del Primo cittadino diVirginiaa traccia, nel, di quei soldi per. Soldi chiesti da Virginiaal Consiglio dei Ministri, per una somma di 25 miliardi che sarebbero stati necessari, disse la Sindaca, per quel salto di L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

matteosalvinimi : Che il governo per il 'Recovery Plan' abbia previsto solo 9 miliardi per la sanità, appena il 4% del totale (dedica… - CarloCalenda : Quarto giorno dalla pubblicazione delle bozze del Recovery Plan. Continua il dibattito su quanti soldi sono stati m… - CarloCalenda : Il problema del Recovery Plan non è l’assenza di dibattito parlamentare. Date in pasto 209 mld al Parlamento e mor… - dievve : Recovery plan e un mondo alla rovesciahttps://dinovalle.it/recovery-plan-e-un-mondo-alla-rovescia/ - Angela23763271 : RT @CarloCalenda: Quinto giorno dalla pubblicazione da parte dei giornali del Recovery Plan. Continua ad essere evidente che la stampa o no… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Recovery plan, “chi ha deciso come suddividere i fondi”? Lo schema delle bozze è orientato da… Il Fatto Quotidiano Recovery Plan, nessun piano per Roma. Raggi: “Il governo abusa della nostra pazienza”

Nessuna traccia, nel Recovery Plan, di quei soldi per Roma. Soldi chiesti da Virginia Raggi al Consiglio dei Ministri, per una somma di 25 miliardi che sarebbero stati necessari, disse la Sindaca, per ...

Recovery Plan, Renzi: "Pronto a far cadere Conte se non fa marcia indietro"

"Se Conte vuole pieni poteri come Salvini, io dico no". Lo afferma Matteo Renzi in un'intervista al Pais, dicendosi pronto a far cadere il governo se il presidente del Consiglio non farà marcia indiet ...

Nessuna traccia, nel Recovery Plan, di quei soldi per Roma. Soldi chiesti da Virginia Raggi al Consiglio dei Ministri, per una somma di 25 miliardi che sarebbero stati necessari, disse la Sindaca, per ..."Se Conte vuole pieni poteri come Salvini, io dico no". Lo afferma Matteo Renzi in un'intervista al Pais, dicendosi pronto a far cadere il governo se il presidente del Consiglio non farà marcia indiet ...