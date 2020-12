Recovery Plan, Calenda: “La bozza è vuota, sui giovani c’è mezza pagina” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Carlo Calenda, leader di Azione, commenta la bozza sul Recovery Fund presentata dal governo, concentrando la sua attenzione sul contenuto della bozza, e non tanto sulla questione supermanager, su cui il governo si sta dividendo. Calenda commenta: “La bozza è vuota, sui giovani c’è mezza pagina”. Carlo Calenda, intervistato questa mattina su Rai Radio1 durante L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 11 dicembre 2020) Carlo, leader di Azione, commenta lasulFund presentata dal governo, concentrando la sua attenzione sul contenuto della, e non tanto sulla questione supermanager, su cui il governo si sta dividendo.commenta: “La, suic’è. Carlo, intervistato questa mattina su Rai Radio1 durante L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Non e' un caso che il Recovery plan sia stato affiancato nella progettualita' e nel bilancio comunitario al New green deal" ha aggiunto Mattarella sottolineando l'importanza della partecipazione a ...

"Nessuno deve chiedere una marcia indietro a nessuno". Così il leader del Pd, Nicola Zingaretti, replica alle parole di Matteo Renzi. "Sul Recovery Plan - spiega - il ministro Amendola ha confermato c ...

