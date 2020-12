Recovery, Meloni: “L’Europa è salva dalla deriva ideologica della sinistra”. Polonia e Ungheria decisive (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il veto dei governi di Polonia e di Ungheria sul meccanismo di tutela sullo “Stato di Diritto”, previsto dal Recovery fund, salva le politiche di buon senso adottate da Mateusz Morawiecki e Viktor Orban. Infatti, il piano Recovery prevedeva una interruzione nell’erogazione dei fondi in caso di violazioni di valori fondamentali come la libertà, la democrazia, l’uguaglianza e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze. Uno strumento pretestuoso finalizzato ad ostacolare le legittime politiche antimmigrazione di Varsavia e Budapest. Recovery: Meloni (Presidente ECR): “Europa salva da deriva ideologica della sinistra” Finora il piano della ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il veto dei governi die disul meccanismo di tutela sullo “Stato di Diritto”, previsto dalfund,le politiche di buon senso adottate da Mateusz Morawiecki e Viktor Orban. Infatti, il pianoprevedeva una interruzione nell’erogazione dei fondi in caso di violazioni di valori fondamentali come la libertà, la democrazia, l’uguaglianza e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze. Uno strumento pretestuoso finalizzato ad ostacolare le legittime politiche antimmigrazione di Varsavia e Budapest.(Presidente ECR): “EuropadaFinora il piano...

DaniloToninelli : Cosa vi avevo detto?! Il voto di ieri in Parlamento ha permesso di far crollare il veto sul Recovery Fund degli all… - ManlioDS : Mentre #Salvini e #Meloni amoreggiano con #Ungheria e #Polonia, i paesi più ostili all'#Italia, e #Renzi minaccia d… - AndreaOrlandosp : La difesa di Polonia e Ungheria alla Camera della Meloni non fa rima con la parola di cui più abusa: “patriota”. Il… - ciampicuc : RT @ManlioDS: Mentre #Salvini e #Meloni amoreggiano con #Ungheria e #Polonia, i paesi più ostili all'#Italia, e #Renzi minaccia di far cade… - parkland591 : RT @SecolodItalia1: Recovery, Meloni: “L’Europa è salva dalla deriva ideologica della sinistra”. Polonia e Ungheria decisive -

