Recovery, Ivano Spallanzani: "Creare condizioni per far rinascere pmi e artigianato" (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Credo che la piccola impresa e l'artigianato con il piccolo commercio possano dare una mano eccezionale per il sistema Paese. Bisogna Creare le condizioni, come nel primo dopoguerra, affinché il settore possa rinascere. Allora fu costituita l'Artigiancassa, fu approvata la legge sull'apprendistato, la Cassa mutua artigiani; tutta una serie di agevolazioni che portarono il settore ad avere una grande funzione occupazionale". Così Ivano Spallanzani, già presidente Banca di Sassari e Confartigianato Imprese, in occasione di #UNLOCK IT, seconda edizione di SUDeFUTURI, organizzato dalla Fondazione Magna Grecia, in corso della diretta streaming dal Palazzo dell'Informazione di AdnKronos, in piazza Mastai a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Credo che la piccola impresa e l'con il piccolo commercio possano dare una mano eccezionale per il sistema Paese. Bisognale, come nel primo dopoguerra, affinché il settore possa. Allora fu costituita l'Artigiancassa, fu approvata la legge sull'apprendistato, la Cassa mutua artigiani; tutta una serie di agevolazioni che portarono il settore ad avere una grande funzione occupazionale". Così, già presidente Banca di Sassari e ConfImprese, in occasione di #UNLOCK IT, seconda edizione di SUDeFUTURI, organizzato dalla Fondazione Magna Grecia, in corso della diretta streaming dal Palazzo dell'Informazione di AdnKronos, in piazza Mastai a ...

TV7Benevento : Recovery, Ivano Spallanzani: 'Creare condizioni per far rinascere pmi e artigianato'... - fisco24_info : Recovery, Ivano Spallanzani: 'Creare condizioni per far rinascere pmi e artigianato' : -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Ivano Recovery, Ivano Spallanzani: "Creare condizioni per far rinascere pmi e artigianato" Il Tempo Recovery, Ivano Spallanzani: "Creare condizioni per far rinascere pmi e artigianato"

Spallanzani pensando poi ai prossimi mesi osserva: "Quando verranno sbloccati i licenziamenti tutte le persone stanno lavorando dove andranno? Continueranno ad essere cassintegrati, saranno disoccupat ...

Regione, bozza Defr: «Rimodulazione fondi Ue e tagli contro crisi senza precedenti»

«La pandemia da coronavirus ha determinato una crisi economica senza precedenti che ha investito in modo significativo anche l’Umbria». Una considerazione lapalissiana ma necessaria quella che apre la ...

Spallanzani pensando poi ai prossimi mesi osserva: "Quando verranno sbloccati i licenziamenti tutte le persone stanno lavorando dove andranno? Continueranno ad essere cassintegrati, saranno disoccupat ...«La pandemia da coronavirus ha determinato una crisi economica senza precedenti che ha investito in modo significativo anche l’Umbria». Una considerazione lapalissiana ma necessaria quella che apre la ...