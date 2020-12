Recovery Fund, Zingaretti: “Nessuna marcia indietro” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Per il leader Pd Nicola Zingaretti sul Recovery Fund non deve essere fatta nessuna marcia indietro da parte del governo. Il Recovery Fund non si tocca. Volendo essere lapidari e sintetici, questo è stato il commento espresso dal segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti in un’intervista concessa all’Ansa. Il Leader Pd è stato infatti molto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Per il leader Pd Nicolasulnon deve essere fatta nessunaindietro da parte del governo. Ilnon si tocca. Volendo essere lapidari e sintetici, questo è stato il commento espresso dal segretario del Partito Democratico Nicolain un’intervista concessa all’Ansa. Il Leader Pd è stato infatti molto L'articolo proviene da Inews.it.

DaniloToninelli : Cosa vi avevo detto?! Il voto di ieri in Parlamento ha permesso di far crollare il veto sul Recovery Fund degli all… - meb : Con il recovery fund stiamo ipotecando il futuro dei nostri figli. È tanto strano chiedere che parlamento e governo… - luigidimaio : Ottima notizia: accordo raggiunto, superato ogni veto in Europa. Adesso concentriamoci su come spendere al meglio… - AnnaMaritati : @fattoquotidiano E, a proposto del Recovery Fund, lo sa o no quel mentecatto di Bonafede che i conti sui sussidi da… - affariroma : Covid e povertà, la coppia infernale. Il Recovery Fund unica salvezza - -