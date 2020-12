Recovery Fund, le politiche attive passano anche dagli asili nido. Quanto costa migliorarli e quanto tempo ci vorrebbe (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il programma Next Generation Eu, meglio noto come Recovery Fund – letteralmente il fondo di recupero -, porterà all’Italia fondi potenziali per circa 209 miliardi. Eppure, nonostante la cifra destinata al nostro Paese sia la più alta d’Europa, la coperta continua a sembrare troppo corta. Dopo le critiche sul Recovery plan arrivate in merito alla sanità, settore al quale sono stati destinati 9 miliardi di euro (la cifra più piccola in assoluto, nonostante la prova del Covid), a chiedere ulteriori finanziamenti è anche il settore della scuola in tutte le sue sfaccettature. Tra i campi apparentemente “minori” ce n’è uno che fa particolarmente la differenza nella vita delle famiglie (e delle donne): gli asili nido. I dettagli sulla distribuzione dei miliardi non sono stati ancora definiti, ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il programma Next Generation Eu, meglio noto come– letteralmente il fondo di recupero -, porterà all’Italia fondi potenziali per circa 209 miliardi. Eppure, nonostante la cifra destinata al nostro Paese sia la più alta d’Europa, la coperta continua a sembrare troppo corta. Dopo le critiche sulplan arrivate in merito alla sanità, settore al quale sono stati destinati 9 miliardi di euro (la cifra più piccola in assoluto, nonostante la prova del Covid), a chiedere ulteriori finanziamenti èil settore della scuola in tutte le sue sfaccettature. Tra i campi apparentemente “minori” ce n’è uno che fa particolarmente la differenza nella vita delle famiglie (e delle donne): gli. I dettagli sulla distribuzione dei miliardi non sono stati ancora definiti, ...

