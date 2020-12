Recovery Fund, altro che aiuto ai giovani: per l’istruzione sono previsti solo 19 miliardi su 209 (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’impasse politica che si era prodotta sull’approvazione del prossimo bilancio pluriennale dell’Unione europea e sul programma NextGenerationEU è stata finalmente superata. Quale miglior regalo per l’Europa? Un’Europa costretta ad arrancare per via delle resistenze di alcuni Stati Membri sull’introduzione del principio del rispetto dello stato di diritto, voluto dal Parlamento europeo, quale condizione per la fruizione del principale programma di rilancio economico e sociale predisposto dall’Europa che segna inequivocabilmente un balzo in avanti dal punto di vista qualitativo oltre che quantitativo. Numerose manifestazioni di giubilo e ritrovata concordia si son levate a seguito della notizia dell’accordo in un’Europa provata e stanca, ancora alle prese con la pandemia e con la peggior crisi economica di sempre. Una cosa era ovvia: raggiungere un’intesa era necessario e non più ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’impasse politica che si era prodotta sull’approvazione del prossimo bilancio pluriennale dell’Unione europea e sul programma NextGenerationEU è stata finalmente superata. Quale miglior regalo per l’Europa? Un’Europa costretta ad arrancare per via delle resistenze di alcuni Stati Membri sull’introduzione del principio del rispetto dello stato di diritto, voluto dal Parlamento europeo, quale condizione per la fruizione del principale programma di rilancio economico e sociale predisposto dall’Europa che segna inequivocabilmente un balzo in avanti dal punto di vista qualitativo oltre che quantitativo. Numerose manifestazioni di giubilo e ritrovata concordia si son levate a seguito della notizia dell’accordo in un’Europa provata e stanca, ancora alle prese con la pandemia e con la peggior crisi economica di sempre. Una cosa era ovvia: raggiungere un’intesa era necessario e non più ...

