Real Madrid | la resa di Zidane | “L’Atletico Madrid è favorito per vincere il campionato”

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo aver salvato la propria panchina e qualificato ilagli ottavi di Champions League, è già tempo per un nuovo esame per. I blancos domani infatti sfideranno l'Atleticoin un attesissimo derby madrileno: "Dobbiamo ripartire da quanto di buono abbiamo fatto l'altro giorno in Champions - dichiaranella conferenza di vigilia - . Vogliamo preparare la partita che abbiamo domani nel migliore dei modi, è un derby e merita una particolare attenzione".ammette che l'Atletico di Simeone èperla Liga: "Sì, sono sicuro che loro siano i candidati principali alla vittoria, lo stanno dimostrando"."Cosa mi piacerebbe rubare a Simeone? "Quando ho fatto il corso di allenatore ...

Il Real Madrid non cambia posizione su Brahim Diaz: possibile il rinnovo del prestito, ma senza diritto di riscatto.