Rapporto Covid Italia scomparso/ Guardian “cospirazione tra Oms e ministero Salute” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Oms ed il report rimosso dal sito: procura di Bergamo indaga su un presunto patto con il ministero della Salute, Guardian parla di "cospirazione" Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 11 dicembre 2020) Oms ed il report rimosso dal sito: procura di Bergamo indaga su un presunto patto con ildella Salute,parla di "cospirazione"

Corriere : Il Guardian: «Ranieri Guerra minacciò un ricercatore per far sparire il rapporto sul pi... - Corriere : «Ranieri Guerra minacciò un ricercatore per far sparire il rapporto sul piano pandemico» - PaoloGentiloni : #COVID Italia ora tra I primi dieci paesi per mortalita’ in rapporto alla popolazione e superata solo da US in term… - live_dom : L'OMS è accusata di aver cospirato con il ministero della Salute italiano per rimuovere un rapporto che rivelava la… - Rickykanga : RT @gr_grim: Va tutto benissimo ragazzi, roba da niente! Ah, l'#OMS ovviamente si è subito messa a disposizione degli inquirenti per chiari… -