Rai 1 | Vittoria Schisano a Serena Bortone | ' Questa clip sa di voyeurismo televisivo'

(Di venerdì 11 dicembre 2020) La trasmissione in questione Oggi un altro giorno di Rai1, le protagoniste dello "scontro" in diretta la conduttricee la sua ospite,. L'oggetto del contendere? Una ...

NethipEdien2000 : RT @gayit: Oggi è un altro giorno, Vittoria Schisano vs. Serena Bortone: 'Basta parlare di Giuseppe, è voyeurismo televisivo' - VIDEO https… - fa_buio : Che merdone epocale su Rai 1 con Vittoria ma proprio grandissimo enorme monumentale, credo anche che da parte della… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: La bella e brava Vittoria Schisano umiliata in diretta su Rai Uno. Brutta operazione - NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - Unf_Tweet : -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Vittoria

Scintille in tv tra Vittoria Schisano e Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai Uno. La prima, ospite in trasmissione, non ha gradito l'intervista e ha ammesso chiaramente ...La trasmissione in questione è “ Oggi è un altro giorno ” di Rai1, le protagoniste dello "scontro" in diretta la conduttrice Serena Bortone e la sua ...