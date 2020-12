Rai 1 | Vittoria Schisano a Serena Bortone | Questa clip sa di voyeurismo televisivo

(Di venerdì 11 dicembre 2020) La trasmissione in questione è “ Oggi è un altro giorno ” di Rai1, le protagoniste dello "scontro" in diretta la conduttricee la sua ospite,. L'oggetto del contendere?...

NethipEdien2000 : RT @gayit: Oggi è un altro giorno, Vittoria Schisano vs. Serena Bortone: 'Basta parlare di Giuseppe, è voyeurismo televisivo' - VIDEO https… - fa_buio : Che merdone epocale su Rai 1 con Vittoria ma proprio grandissimo enorme monumentale, credo anche che da parte della… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: La bella e brava Vittoria Schisano umiliata in diretta su Rai Uno. Brutta operazione - NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - Unf_Tweet : -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Vittoria

Scintille in tv tra Vittoria Schisano e Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai Uno. La prima, ospite in trasmissione, non ha gradito l'intervista e ha ammesso chiaramente ...La trasmissione in questione è “ Oggi è un altro giorno ” di Rai1, le protagoniste dello "scontro" in diretta la conduttrice Serena Bortone e la sua ...