Questa foto di persone che senza mascherina chiedono di poter «festeggiare il Natale» è falsa (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il 4 dicembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un'immagine che mostra un giornalista televisivo indossare la mascherina circondato da persone che non indossano la mascherina o la indossano in maniera non corretta. In sovraimpressione compare – su modello di quanto accade durante alcuni servizi televisivi – la scritta «Ci siamo sempre attenuti alle regole, lasciateci festeggiare il Natale». Il riferimento è alle restrizioni previste dal governo italiano in vista del periodo natalizio per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus nel Paese. L'immagine è accompagnata da un commento di critica nei confronti delle persone presenti in foto, pubblicato da chi ha condiviso il contenuto. L'immagine oggetto della nostra analisi veicola una notizia

