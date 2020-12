Quel "long Covid" sul cervello: cosa succede a chi si ammala (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alessandro Ferro Due nuovi studi confermano conseguenze neurologiche a lungo termine anche da chi è stato colpito dal virus soltanto in maniera lieve Il Covid può lasciare importanti strascichi neurologici anche molte settimane dopo dalla guarigione ma, Quel che più preoccupa, è il modo in cui colpisce anche chi ha avuto soltanto una sintomatologia lieve. cosa dice lo studio Uno studio francese appena pubblicato dal titolo "Follow-up di adulti con Covid-19 non critico due mesi dopo l'insorgenza dei sintomi" mette il luce fenomeni gravi come encefaliti, stanchezza muscolare, difficoltà di movimento e addirittura ictus anche in pazienti giovani. Infatti, su 150 pazienti trattati con Covid lieve o moderato, due terzi riferivano di avere ancora sintomi a 30 e 60 giorni di distanza dalla ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alessandro Ferro Due nuovi studi confermano conseguenze neurologiche a lungo termine anche da chi è stato colpito dal virus soltanto in maniera lieve Ilpuò lasciare importanti strascichi neurologici anche molte settimane dopo dalla guarigione ma,che più preoccupa, è il modo in cui colpisce anche chi ha avuto soltanto una sintomatologia lieve.dice lo studio Uno studio francese appena pubblicato dal titolo "Follow-up di adulti con-19 non critico due mesi dopo l'insorgenza dei sintomi" mette il luce fenomeni gravi come encefaliti, stanchezza muscolare, difficoltà di movimento e addirittura ictus anche in pazienti giovani. Infatti, su 150 pazienti trattati conlieve o moderato, due terzi riferivano di avere ancora sintomi a 30 e 60 giorni di distanza dalla ...

