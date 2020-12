Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 11 dicembre 2020 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Questa sera, venerdì 11 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni e ospiti Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda che vede protagonista Alberto Genovese, in quella che è l’ultima puntata dell’anno. L’imprenditore è stato arrestato il 7 novembre, a Milano, con l’accusa di violenza sessuale su una 18enne. Ancora molte le ombre su Terrazza Sentimento e Villa Lolita: durante le feste ci sono state altre violenze? Gli inquirenti stanno setacciando le immagini dei ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Questa sera, venerdì 11, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono lesulla puntata di? E gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda che vede protagonista Alberto Genovese, in quella che è l’ultima puntata dell’anno. L’imprenditore è stato arrestato il 7 novembre, a Milano, con l’accusa di violenza sessuale su una 18enne. Ancora molte le ombre su Terrazza Sentimento e Villa Lolita: durante le feste ci sono state altre violenze? Gli inquirenti stanno setacciando le immagini dei ...

