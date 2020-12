Quando ritorna la cultura delle alleanze? (Di venerdì 11 dicembre 2020) La tradizione politica e culturale del cattolicesimo democratico, sociale e politico ha sempre individuato nella coalizione il perno centrale per la costruzione e la definizione dei progetti politici e di governo. Una centralità della coalizione che è sempre coincisa con la cosiddetta “cultura delle alleanze”. Non a caso sono state proprio le “alleanze” l’elemento decisivo per affrontare le diverse fasi politiche, e storiche, che hanno accompagnato l’esperienza di governo della Democrazia Cristiana durante l’intera prima repubblica. E la “cultura delle alleanze”, anche nella seconda repubblica, sono state centrali nella strategia dei vari partiti che provenivano dalla tradizione del cattolicesimo politico. Sia sul versante democratico/riformista sia ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) La tradizione politica ele del cattolicesimo democratico, sociale e politico ha sempre individuato nella coalizione il perno centrale per la costruzione e la definizione dei progetti politici e di governo. Una centralità della coalizione che è sempre coincisa con la cosiddetta “”. Non a caso sono state proprio le “” l’elemento decisivo per affrontare le diverse fasi politiche, e storiche, che hanno accompagnato l’esperienza di governo della Democrazia Cristiana durante l’intera prima repubblica. E la “”, anche nella seconda repubblica, sono state centrali nella strategia dei vari partiti che provenivano dalla tradizione del cattolicesimo politico. Sia sul versante democratico/riformista sia ...

Elisabetta Gregoraci, ritorno a casa amaro: la famiglia le si rivolta contro

Elisabetta Gregoraci, dopo l'abbandono al GF Vip, ha avuto un ritorno a casa piuttosto amaro ed ha raccontata di essere rimasta molto delusa.

