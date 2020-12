Puglia, manca la clausola sociale nel bando per le bombole di ossigeno: oltre 200 lavoratori della ditta perdente a rischio licenziamento (Di venerdì 11 dicembre 2020) Rischia di diventare un caso politico la vicenda dell’appalto per la fornitura di bombole di ossigeno in Puglia. Ad aggiudicarsi la commessa, tramite ricorso al tribunale amministrativo, è stata un’azienda milanese, la Medicair, che per la prima volta l’ha sfilata alle imprese locali del settore. E loro, che basano il 70% dei propri obiettivi industriali sull’ossigenoterapia domiciliare, ora si ritrovano con circa 200 lavoratori a rischio licenziamento. Tutta colpa della Regione che, denunciano i sindacati, non avrebbe incluso nel bando e nell’aggiudicazione della gara la clausola sociale, cioè quella che prevede la riassunzione obbligatoria dei lavoratori da parte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Rischia di diventare un caso politico la vicenda dell’appalto per la fornitura didiin. Ad aggiudicarsi la commessa, tramite ricorso al tribunale amministrativo, è stata un’azienda milanese, la Medicair, che per la prima volta l’ha sfilata alle imprese locali del settore. E loro, che basano il 70% dei propri obiettivi industriali sull’terapia domiciliare, ora si ritrovano con circa 200. Tutta colpaRegione che, denunciano i sindacati, non avrebbe incluso nele nell’aggiudicazionegara la, cioè quella che prevede la riassunzione obbligatoria deida parte ...

Ultime Notizie dalla rete : Puglia manca Puglia, manca la clausola sociale nel bando per le bombole di ossigeno: oltre 200 lavoratori della ditta… Il Fatto Quotidiano Antigone Puglia presenta il XVI Rapporto sulle condizioni di detenzione “Il carcere al tempo del Coronavirus”

L’associazione Antigone Puglia presenta il XVI Rapporto sulle condizioni di detenzione “IL CARCERE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS“. L’appuntamento, in collaborazione con il Dipa ...

Puglia: “Chiusura di 9 mila fra bar, ristoranti e agriturismi, effetti a cascata”

Foggia, 10 dicembre puglia. “Sono oltre 9mila i bar, i ristoranti, le pizzerie e quasi 200 gli agriturismi chiusi in provincia di Foggia, BAT e nei 2 comuni di Altamura e Gravina in provincia di Bari, ...

