Psr Campania | tra escamotage e furbetti | in frantumi sogni di tanti imprenditori onesti VIDEO

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti Benevento – Psr, acronomico per Piano di Sviluppo Rurale ma si legge “papocchio all’italiana”. Proveremo ad essere quanto meno tecnici possibile per far capire quanti errori siano stati commessi dalla Regionenel momento in cui viene aperto un bando, un cofinanziamento, che possa rappresentare un aiuto per gliagricoli. Un percorso lungo sei anni, dal 2014 al 2020, per arrivare alla fine dell’anno e non avere nulla tra le mani, se non debiti per chi è andato comunque avanti oppure distruzione di un sogno per chi ha cercato un aiuto. Dal momento in cui il bando è diventato operativo, quello relativo al primo insediamento nell’attività da agricoltori e quello relativo al miglioramento di aziende già esistenti, è partita una vera e propria corsa ai fondi e il motivo è abbastanza intuibile: è bastato dire ...