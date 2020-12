PS5 e GPU miniera d' oro per i bagarini! Per le stime sono almeno $82 milioni di guadagno

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 11 dicembre 2020) I bagarini, ovvero quelle persone che acquistano il più possibile un particolare prodotto richiesto, come ad esempio una PS5 o una scheda grafica, e lo rivendono a scopo di lucro, stanno guadagnando davveroquest'anno. Esistono intere organizzazioni che si dichiarano professionisti, che in genere riescono a recuperare qualsiasi prodotto di fascia alta per poi rivenderli ad un prezzo stratosferico. Ebbene, quest'anno, grazie al lancio delle console next-gen, PlayStation 5 in primis e alle nuove GPU di fascia alta, i bagarini hanno raccolto$ 82negli ultimi mesi. Nella community dei videogiochi, la mancanza di scorte di PS5 l'ha resa un obiettivo particolarmente appetitoso per i bagarini. Oltre a dozzine di console PS5 chestate sostituite con cibo per gatti, pistole nerf o elettrodomestici ...