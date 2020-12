Provincia | pagati gli stipendi dei lavoratori forestali nei tempi previsti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono statiin questi giorni glidel mese di ottobre 2020 ai dipendenti del Servizio Forestazione delladi Benevento; mentre entro la fine del mese corrente saranno corrisposte loro tutte le competenze compresa la tredicesima. Lo comunica il Presidente delladi Benevento, Antonio Di Maria, che non ha nascosto la propria viva soddisfazione per la notizia ricevuta dagli Uffici circa il rispetto del cronoprogramma definito a favore dei dipendenti Servizio Forestazione. Si tratta, infatti, di un risultato importante conseguito dalla macchina amministrativa dell’Ente che si è scontrata per anni con una serie di difficoltà e criticità dovute anche agli adempimenti imposti dalla disciplina che regola questo Servizio svolto per delega della Regione ...