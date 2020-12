Prove Invalsi. Individuazione scuola polo regionale per conferimento incarichi agli osservatori esterni. Aggiornato Puglia (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'USR Campania comunica che, con nota prot. n. 628675 del 24 novembre 2020, l’Invalsi ha comunicato agli Uffici Scolastici Regionali la necessità di: L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'USR Campania comunica che, con nota prot. n. 628675 del 24 novembre 2020, l’ha comunicatoUffici Scolastici Regionali la necessità di: L'articolo .

orizzontescuola : Prove Invalsi. Individuazione scuola polo regionale per conferimento incarichi agli osservatori esterni. Aggiornato… - LaNotPontina : Cosa vuoledimostrare l'Azzolina approvando la somministrazione delle prove invalsi per il prossimo fine anno scola… - LaNotPontina : Cosa vuoledimostrare l'Azzolina approvando la somministrazione delle prove invalsi per il prossimo fine anno scola… - AuroraStefania4 : @inkimssarms Senza offesa eh... Perché comunque la situazione è stata tragica lo scorso anno... Ma scusa, già l'azz… - agoralazio : La ministra approva la “somministrazione delle prove Invalsi” -