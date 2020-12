“Pronto | polizia | sento rumori sul pianerottolo e mi hanno coperto lo spioncino con del nastro” | la telefonata che ha incastrato due ladre a Trento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Ladi, grazie a una segnalazione giunta alla sala operativa della Questura, ha arrestato per tentato furto in abitazione, due donne, un’italiana 22enne e una cittadina croata ma nata in Italia. Un’inquilina di un palazzo nella zona sud della città di, sentendo deiprovenienti dal, condiviso con un altro appartamento, si è insospettita, provando a vedere dallodella porta d’ingresso che cosa stesse accadendo. Ma si è resa conto che gli avevanocon del nastro lo. L’agente dellache ha ricevuto la chiamata, comprendendo all’istante che si trattava di un furto in atto, ha richiesto, in diretta, alla donna di fornire più informazioni possibili, affinché gli ...