Primo trailer per il nuovo Mass Effect, la saga sci-fi sbarca su next-gen (Di venerdì 11 dicembre 2020) I fan della saga videoludica sci-fi per eccellenza lo sapevano già, un nuovo Mass Effect è effettivamente in sviluppo nelle fucine di casa BioWare. La software house canadese aveva infatti annunciato in via ufficiale di aver aperto i cantieri per la prossima incarnazione del brand galattico, assieme al reveal di un'edizione riveduta e corretta della mitica trilogia originale, nata su Xbox 360 e PS3 e mai dimenticata dal popolo geek. E se è vero che vedremo la cosiddetta Mass Effect Legendary Edition – che comprende i primi tre capitoli e tutti i DLC post lancio – nella primavera del 2021 su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series X e PS5 con ottimizzazioni dedicate alle piattaforme di nuova generazione, è altrettanto vero che gli sviluppatori hanno voluto stupire gli appassionati ...

