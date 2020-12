Presidenza italiana del G20, le nuove sfide del multilateralismo (di F. Botti) (Di venerdì 11 dicembre 2020) (a cura di Fabrizio Botti, responsabile di ricerca per l’area di economia e finanza all’interno del programma “multilateralismo e governance globale” IAI) Lo scorso 21-22 novembre si è chiuso il Summit G20 di Riad con una dichiarazione dei leader che non ha risposto alle attese alimentate dell’efficacia mostrata dal G20 nel 2008-2009 in un contesto di profonda crisi finanziaria globale e alle sfide senza precedenti che la comunità internazionale si trova oggi ad affrontare, dall’emergenza sanitaria alla recessione economica passando per le tensioni sociali e il cambiamento climatico. Tali aspettative erano probabilmente sovrastimate, se si considerano il formato virtuale imposto dalla pandemia di Covid-19 alle sessioni, l’aggiustamento in corsa delle priorità su un piano di gestione nazionale della stessa ed il contesto geopolitico ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) (a cura di Fabrizio, responsabile di ricerca per l’area di economia e finanza all’interno del programma “e governance globale” IAI) Lo scorso 21-22 novembre si è chiuso il Summit G20 di Riad con una dichiarazione dei leader che non ha risposto alle attese alimentate dell’efficacia mostrata dal G20 nel 2008-2009 in un contesto di profonda crisi finanziaria globale e allesenza precedenti che la comunità internazionale si trova oggi ad affrontare, dall’emergenza sanitaria alla recessione economica passando per le tensioni sociali e il cambiamento climatico. Tali aspettative erano probabilmente sovrastimate, se si considerano il formato virtuale imposto dalla pandemia di Covid-19 alle sessioni, l’aggiustamento in corsa delle priorità su un piano di gestione nazionale della stessa ed il contesto geopolitico ...

gualtierieurope : La Presidenza italiana #G20 è impegnata per #FinancialInclusion ed empowerment femminile. Lavoriamo a una risposta… - RalloGiovanni : RT @GiuseppeConteIT: Oggi, 1 dicembre, comincia ufficialmente la presidenza italiana del G20. Siamo chiamati a dare risposte all’altezza de… - nanofrozen : @AlbertoBagnai sarebbe il caso di ricordare con forza e decisione alla presidenza che i DPCM vanno in contrasto con… - GreenINFOit : RT @NunzioIngiusto: Se #GovernoConte va a casa che ne sarà di #G20 e #COP26, eventi clou #2021 a presidenza italiana? @GovernoItalia ; @Min… - ispionline : RT @Itasean: L'Ambasciatore Giampiero Massolo, Presidente @ispionline: 'Il #multilateralismo deve davvero diventare il nostro faro per prod… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidenza italiana Al via la Presidenza italiana del G20 Governo Lidia Menapace e Pablito, se ne vanno i migliori. A noi restano le facce di destra. I post di Scanzi

Il santone di Fd’I e “quel coso che fa vomitare” Preparatevi, perché questa storia fa vomitare. Lui è Massimo Ripepi. Uomo forte di Fratelli d’Italia, “santone” e capo carismatico di Pace, la setta di ...

Fratelli d’Italia apre il circolo Il presidente è Valentini

Viano Nasce un nuovo circolo di Fratelli d’Italia. Il coordinatore provinciale Alberto Bizzocchi ufficializza, dopo avere ricevuto un cospicuo numero di adesioni a FdI, annuncia l’apertura del circolo ...

Il santone di Fd’I e “quel coso che fa vomitare” Preparatevi, perché questa storia fa vomitare. Lui è Massimo Ripepi. Uomo forte di Fratelli d’Italia, “santone” e capo carismatico di Pace, la setta di ...Viano Nasce un nuovo circolo di Fratelli d’Italia. Il coordinatore provinciale Alberto Bizzocchi ufficializza, dopo avere ricevuto un cospicuo numero di adesioni a FdI, annuncia l’apertura del circolo ...