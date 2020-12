Prende fuoco negozio di acconciature Telecamere e pedinamenti: preso 48enne (Di venerdì 11 dicembre 2020) preso il responsabile dell’incendio al negozio di acconciature di via Corridoni avvenuto a settembre. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 11 dicembre 2020)il responsabile dell’incendio aldidi via Corridoni avvenuto a settembre.

La notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre, i Vigili del fuoco erano intervenuti in via Corridoni 18 a causa delle fiamme e del fumo provenienti dall’interno del negozio. La dinamica e il ...

CRONACA MONDO. California in fiamme. Due vasti incendi nei pressi di Los Angeles

Incendi in California (Immagine di archivio) Uno dopo l'altro sono scoppiati questa settimana nella Contea di Ventura, poco a nordovest di Los Angeles, in California, spesso alle ...

