Positivi al Covid alla casa di riposo: 'Il contagio forse è partito dalle visite degli ospiti all'ospedale' (Di venerdì 11 dicembre 2020) PESARO - Prime azioni con tamponi molecolari e visite di controllo per monitorare e contenere al massimo la diffusione del virus all'interno della residenza protetta casa Roverella, del Consorzio ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 11 dicembre 2020) PESARO - Prime azioni con tamponi molecolari edi controllo per monitorare e contenere al massimo la diffusione del virus all'interno della residenza protettaRoverella, del Consorzio ...

LaStampa : Non solo visoni, la Danimarca uccide anche i gatti positivi al Covid presenti negli allevamenti da pelliccia… - petergomezblog : Covid, Gimbe: “Rallentano i nuovi casi ma ancora 737mila positivi. Con influenza e zone gialle tempesta perfetta pe… - Agenzia_Ansa : #Covid: in Italia 16.999 i positivi, 887 le vittime nelle ultime 24 ore. Incidenza positivi torna a scendere al 9,9… - michelenutrica1 : RT @francofontana43: Per difendere i diritti e la salute dei detenuti, ora digiuna anche cardinale Sepe, arcivescovo di Napoli. Intanto, in… - graaf63 : RT @lameduck1960: Tutti i 9000+ studenti di Cambridge risultati positivi ad un primo test per il covid nella settimana fino al 6 dicembre,… -