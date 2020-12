PornHub nei guai. Mastercard e Visa ritirano i loro servizi dopo l’editoriale del New York Times (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non è bastato il tentativo di PornHub di riformarsi in extremis per evitare ulteriori colpi alla propria credibilità e alle proprie finanze. La piattaforma di condivisione di materiale video pornografico ora dovrà fare i conti anche con la decisione annunciata da Mastercard e Visa di vietare l’utilizzo delle proprie carte sul sito. Una brutta botta, non soltanto per i gestori della piattaforma canadese – tra i siti più frequentati al mondo, con oltre 3,5 miliardi di utenti al mese – ma anche, come sottolinea la società in un comunicato, per gli attori e le attrici che dipendono dai pagamenti per vivere. È pur vero che la piattaforma ha lasciato spazio a contenuti illegali e violenti – ricordiamo per esempio il caso di Girlsdoporn, le cui vittime-protagoniste hanno ottenuto un risarcimento milionario – senza rispondere ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non è bastato il tentativo didi riformarsi in extremis per evitare ulteriori colpi alla propria credibilità e alle proprie finanze. La piattaforma di condivisione di materiale video pornografico ora dovrà fare i conti anche con la decisione annunciata dadi vietare l’utilizzo delle proprie carte sul sito. Una brutta botta, non soltanto per i gestori della piattaforma canadese – tra i siti più frequentati al mondo, con oltre 3,5 miliardi di utenti al mese – ma anche, come sottolinea la società in un comunicato, per gli attori e le attrici che dipendono dai pagamenti per vivere. È pur vero che la piattaforma ha lasciato spazio a contenuti illegali e violenti – ricordiamo per esempio il caso di Girlsrn, le cui vittime-protagoniste hanno ottenuto un risarcimento milionario – senza rispondere ...

PornoNoblogs : Direi che riassume bene l'ipocrisia dietro la decisione di Visa e Mastercard di bloccare i pagamenti su pornhub (e… - PornoNoblogs : Mastercard ha già sospeso pornhub poche ore fa. Si attende VISA nei prossimi giorni. Questo vuol dire per milioni… - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: Siamo in quel Paese in cui l'app IO non funziona nei giorni cruciali del #cashback di Natale, ma il suo account Twitter… - giornalettismo : Siamo in quel Paese in cui l'app IO non funziona nei giorni cruciali del #cashback di Natale, ma il suo account Twi… - annak65649009 : RT @ChuckieeTheDoll: @jacopocoghe Vogliamo parlare della strage di potenziali bambini nei fazzolettini? Bisogna chiudere pornhub ?? -