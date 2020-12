Pornhub cambia | ecco le nuove modalità da rispettare

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 11 dicembre 2020), annunciata una nuova direttiva eda, per gli utenti. La società annuncia che saranno vietati tutti i caricamenti da parte di utenti non esperti. Questa sarà una nuova politica messa in atto per giungere a un livello di maggiore sicurezza e fiducia. Negli ultimi mesi numerose sono state le critiche da