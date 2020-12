Ponte sospeso cede all’improvviso durante un servizio fotografico: 30 aspiranti Miss precipitano in acqua (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non è finito bene un servizio fotografico di aspiranti Miss Thailandia precipitate in acqua dopo che il Ponte sospeso sul quale si trovavano è collassato Poteva avere gravi conseguenze l’incidente occorse durante un servizio fotografico organizzato in un locale di Chiang Mai e riguardande numerose aspiranti reginette di bellezza thailandesi. L’episodio è stato raccontato dal L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non è finito bene undiThailandia precipitate indopo che ilsul quale si trovavano è collassato Poteva avere gravi conseguenze l’incidente occorseunorganizzato in un locale di Chiang Mai e riguardande numerosereginette di bellezza thailandesi. L’episodio è stato raccontato dal L'articolo NewNotizie.it.

nemboc : RT @VaniaDelli: Qui Traiano fece erigere un ponte sospeso che lo portò alla conquista della Dacia e costrinse il re Decebalo alla sottomiss… - VaniaDelli : Qui Traiano fece erigere un ponte sospeso che lo portò alla conquista della Dacia e costrinse il re Decebalo alla s… - Roma_Amore_Mio : Il Ponte dei Fiorentini, conosciuto anche come ponte del soldino, era un ponte sospeso di Roma demolito nel 1941 e… - Am_Paglia : RT @SalaLettura: Amore significa essere distrutto fino in fondo. Senza lasciare traccia viene distrutto tutto quanto sia vaso, ponte sospes… - LucaLucaf20 : RT @SalaLettura: Amore significa essere distrutto fino in fondo. Senza lasciare traccia viene distrutto tutto quanto sia vaso, ponte sospes… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte sospeso Ponte sospeso cede all’improvviso durante un servizio fotografico: 30 aspiranti Miss precipitano in acqua NewNotizie Ponte sospeso cede all’improvviso durante un servizio fotografico: 30 aspiranti Miss precipitano in acqua

Non è finito bene un servizio fotografico di aspiranti miss Thailandia precipitate in acqua dopo che il ponte sospeso sul quale si trovavano è collassato ...

CON UN SOLO ACCREDITO

Giunta alla sua ventunesima edizione, dal 18 al 22 dicembre il meglio della cinematografia asiatica. Accedi a tutti i film con un solo accredito - € 9,90 ...

Non è finito bene un servizio fotografico di aspiranti miss Thailandia precipitate in acqua dopo che il ponte sospeso sul quale si trovavano è collassato ...Giunta alla sua ventunesima edizione, dal 18 al 22 dicembre il meglio della cinematografia asiatica. Accedi a tutti i film con un solo accredito - € 9,90 ...