Pomezia | protagonista nella lotta contro il Covid | alla Menarini il nuovo farmaco

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 11 dicembre 2020)tornail-19. E non solo per il vaccino prodotto da Astrazeneca e che vede al lavoro l’Irbm die l’Università di Oxford, ma anche per gli anticorpi monoclonali. Proprio ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha visitato ladi: è qui che si stanno producendo i primi lotti delin una sfida tutta italiana per combattere il virus. Leggi anche: Vaccino anti-: il magazzino nazionale è abase militare di Pratica di Mare “Tra gli anticorpi monoclonali più promettentiilc’è quello di seconda ...