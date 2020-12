Pogba Juventus, Solskjaer senza freni: attacco a Raiola (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Juventus ha intensificato i contatti con Paul Pogba dopo le frasi del procuratore Mino Raiola, che ha confermato la fine del rapporto tra il calciatore ed il Manchester United. Il tecnico dei Red Devils ha parlato in conferenza stampa e non ha usato mezzi termini per rispondere alle parole del potente procuratore. Pogba Juventus: ancora bordate “Parlo con i miei giocatori ogni giorno – ha dichiarato Solskjaer- e Paul non fa la differenza: vale anche per lui. In ogni caso tutto ciò che dicono i rappresentanti dei vari giocatori non mi riguarda e non mi influenza. Sull’argomento ho già detto tutto”. Leggi anche:Juventus, squalifica Morata: ci sarà col Genoa? Ecco l’esito del ricorso Il Manchester United dovrà risolvere quanto prima la soluzione legata al ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 11 dicembre 2020) Laha intensificato i contatti con Pauldopo le frasi del procuratore Mino, che ha confermato la fine del rapporto tra il calciatore ed il Manchester United. Il tecnico dei Red Devils ha parlato in conferenza stampa e non ha usato mezzi termini per rispondere alle parole del potente procuratore.: ancora bordate “Parlo con i miei giocatori ogni giorno – ha dichiarato- e Paul non fa la differenza: vale anche per lui. In ogni caso tutto ciò che dicono i rappresentanti dei vari giocatori non mi riguarda e non mi influenza. Sull’argomento ho già detto tutto”. Leggi anche:, squalifica Morata: ci sarà col Genoa? Ecco l’esito del ricorso Il Manchester United dovrà risolvere quanto prima la soluzione legata al ...

ZZiliani : L'11 dicembre di sette anni fa. Con una #Juventus con Buffon, Bonucci, Chiellini, Vidal, Pogba, Marchisio, Tevez. E… - goal : Juventus will offer Paulo Dybala in a swap deal for Paul Pogba in January, according to Tuttosport ?? - sportbible : Juventus considering sensational Cristiano Ronaldo swap deal for Paul Pogba. - NelloBova : @paulpogba Volevo giusto farti sapere che la maglia numero 6 è libera. #POGBACK #Pogba #Juventus #Juve - CrfAlessandro2 : RT @CuriosidadesPRL: A Juventus considera uma troca com o Manchester United entre Paul Pogba e Cristiano Ronaldo. (Daily Mail) https://t.co… -