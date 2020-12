Pogba-Juve, Solskjaer gela Raiola: “Paul come gli altri, nessuna influenza” (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’allenatore del Manchester United frena sulla possibilità di Pogba alla Juve: “Paul come gli altri. nessuna influenza dagli agenti” Acque agitate in casa Manchester United: dopo l’eliminazione in Champions League, il tecnico Ole Solskjaer si è presentato in sala stampa per la gara che domani, alle 18.30, vedrà contrapposti i Red Devils ai cugini del City. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’allenatore del Manchester United frena sulla possibilità diallagliinfluenza dagli agenti” Acque agitate in casa Manchester United: dopo l’eliminazione in Champions League, il tecnico Olesi è presentato in sala stampa per la gara che domani, alle 18.30, vedrà contrapposti i Red Devils ai cugini del City. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

